LUTTO MUSICA Franco il "Bardo" che non voleva essere "maestro" Da tempo malato è morto a Catania FRANCO BATTIATO dove era nato 76 anni fa. Nel 2014 aveva partecipato in Repubblica agli incontri culturali “ARTESPIRITO” parlando del “Bardo” e della morte

Battiato e Morto a Milo (città metropolitana catanese, verde e con un bel nome, fresca e profumata, alle pendici dell'Etna) nato lì vicino dopo lo sbarco degli americani nel 1945 a Ionia (cittadina del Fascio creata nel '42 dopo la riunificazione-separazione di Giarre-Riposto). Lui la Sicilia ce l'aveva dentro anche a Milano agli esordi o a Roma dove conobbe, suonando e cantando, Gaber e Giusto Pio. l'Isola ce l'aveva nel cuore tanto da morirci in silenzio (non aveva scritto o detto una parola per la morte di Milva: non c'era già più o forse c'era già di più con l'assenza). Il sodalizio a noi più vicino fu “Per Elisa” con ALICE a Forlì ma non disdegnava nemmeno Lucio Dalla o Samuele Bersani a Bologna e anche all'Etna. Circa 7 anni fa sul Monte incontrò la Reggenza e parlò di cinema e senso della morte perché non era un maestro per nessuno (Dario Fo lo disconosceva alla politica della Commedia dell'Arte) ma un BARDO per qualcuno, sì, lo è stato.

fz



