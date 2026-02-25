TV LIVE ·
"Fratelli" come gemelli, diversi

FRATELLI del Teatro La Ribalta-Kunst der Vielfalt di Bolzano regia di Antonio Viganò tratto dal romanzo di Carmelo Samonà in scena Michele Calcari e Paolo Grossi al Teatro Sociale di Novafeltria la rassegna intitolata “Del mio ultimo amore"

di Francesco Zingrillo
25 feb 2026

FRATELLI visto da Viganò dallo scritto di Samonà è un gioco a nascondino per cercarsi (e ritrovarsi). Tutti dalla nascita alla morte abbiamo bisogno di raccontarci storie per giocare: parlarsi, aiutarsi e amarsi. Tra FRATELLI, poi, il rapporto è così stretto che viene sempre alla mente mamma e papà, perché!? Alla fine fratello sano e malato si compenetrano a tal punto da “far tutto per lui”: lui quale, però? Il mistero della malattia cela un fratello narratore e uno provocatore perché la diversità è pietra d'inciampo (scandalo): ma ricordati cercami ancora, e tanto...




