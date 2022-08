Frattini Trio per Chilly Gonzales

Gonzales è ovunque nello stile e nei generi ricercati del batterista Marco Frattini originario di Forlimpopoli tra i migliori in Italia con il trio Evangelista-Vignali. Al Museo internazionale bolognese spazio anche all'improvvisazione che spesso caratterizza il jazz ma che s'ispira alle variazioni per piano solo di Chilly Gonzales in Biblioteca della Musica: incursioni Funk, prog, e “chilliout”. Frattini “risuona” più che suonare lasciando spazio al contrabbasso di Gabriele Evangelista e al pianista Claudio Vignali che ha studiato a Ferrara. Virtuosismi e ossessioni melodiche dall'hip hop di Gonzales di cui è “ostaggio”. Progetto e lavoro discografico EMPTY MUSIC fortemente voluto dal trio del percussionista forlimpopolese. Dal 2004 rimane folgorato dal piano del canadese che traduce in ritmi, archi, batteria arrangiati per contrabbasso e tastiere scritti anche da Vignali. Registrazione dell'album a DEPOSITO ZERO.