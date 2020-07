"Freaky trip to Rotterdam": domani parte il viaggio nel mondo eurovisivo di Senhit

Il teaser di "Cheesecake"

Parte il “Freaky trip to Rotterdam”: il nuovo progetto di Senhit che accompagnerà i fan della cantante italo-eritrea fino alla nuova edizione dell'Eurovision Song Contest. L'artista, scelta per rappresentare San Marino anche nel 2021, omaggerà ogni mese, in dei video musicali, un brano diverso della storia dell'ESC. Si tratterà di vere e proprie reinterpretazioni in cui l'artista compirà una trasformazione nel look e nello stile, con scenografie ricercate e uniche.



Il primo appuntamento è per domani con la cover di “Cheesecake”, il brano di Teo scelto dalla Bielorussia per l'edizione 2014 del Song Contest. Il nuovo progetto consolida la collaborazione fra Senhit e Luca Tommassini. Il direttore artistico e coreografo internazionale in precedenza aveva curato anche la regia del video di “Breathe", di "Dark Room" e di “Freaky!”, il singolo che la cantante avrebbe portato sul palco dell’ESC2020, cancellato a causa dell'emergenza sanitaria.



Nel video il teaser in anteprima di Cheesecake





Il poster di presentazione