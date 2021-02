"FRIBOT": storia di un frigorifero aperto...

Benoît Forgeard è l'autore di una commedia sull'intelligenza artificiale in un frigo capace di controllare la vita altrui in particolare di un rapper francese allo sbaraglio. Oggetti interconnessi in casa e fuori si confondono tramite il calcolo e l'autoapprendimento ottimizzano tutto, pure le persone... Lotta (comica) tra uomo e macchina a suon di rap francese che già fa sorridere. Jérem vuole sfondare rappando (consulente per l'dizione italiana del film è Frankie hi-nrg) da casa di nonna dove transita per sopravvivere incontra FRIBOT il frigorifero intuitivo... di nome Yves della Digital Cool che dalla spesa a domicilio arriva a fregarsi l'agenda dello smart e parlando col mondo s'impossessa della storia privata del padrone di casa. La domotica e internet rendono la nostra vita già lievemente distorta un disastro annunciato. Sopraffatti dalle macchine. La commedia piena di gag e freddure d'Oltralpe ricorda per il personaggio un Tati anfetaminico ma nelle scene richiama un Cronenberg fuori fase.

fz