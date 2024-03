Frida Kahlo vista dal Messico

KAHLO, la grande artista messicana vista da una documentarista nata in Messico e vincitrice con la sua prima regia documentaristica al SUNDANCE FILM FESTIVAL: una giovane donna fa parlare per la prima volta in prima persona (grazie a scritti e filmati storici) una protagonista dell'arte contemporanea. Una voce sola (narrante e recitante, lirica e letteraria) frammista al parlato di FRIDA in diari, saggi e interviste, scritti direttamente dalla pittrice in quattro decenni di vita vissuta, amando fino in fondo. Donna rivoluzionaria, femminile e femminista, sempre inquieta alla ricerca della vena creativa ed espressiva che caratterizzò la sua conturbante vita: l'amore. Fotogrammi, pitture e ritratti intimi e personali con i dipinti che l'hanno resa immortale. La vita come un capolavoro nudo.