RASSEGNA EMILIA Frignano: una serata per l'amicizia Rassegna d'autore a Modena nel Frignano con la serata sull'amicizia nella prima francese di IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE con la coppia Luchini- Bruel

Lo spazio culturale MAC MAZZIERI di Pavullo nel Frignano ospita rassegne d'autore al cinema e in teatro che coinvolgono prime visioni come IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE imperniato su una vecchia amicizia ritrovata come accade a tanti. Arthur e Cèsar da ragazzi erano nello stesso severo collegio, da uomini maturi rincontrandosi, pensano ambedue e reciprocamente all'insaputa dell'altro di dover morire causa malattia. Da lì in poi faranno a gara per realizzare l'ultimo desiderio dell'amico. Così diversi e opposti nella vita sin da giovani riescono davanti alla morte da adulti a ritrovare quella passione allo specchio che fa di un uomo una persona rivolta all'altra per affetto o per amore non importa, ciò che conta è l'AMICIZIA che non muore mai. E' possibile raccontare i rimpianti e la fine di una vita con leggerezza e tanta ironia? Il nuovo film del duo registico Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte, risponde perfettamente al quesito.

fz

