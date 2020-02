Frisoni e le sue "CASE DEL CUORE" dai REGGENTI

L'udienza a Palazzo

Udienza reggenziale per una pubblicazione speciale che racconta la bellezza delle campagne in 30 anni di ricerche sul campo dell'autore. Presenti all'incontro il Segretario alla Cultura ANDREA BELLUZZI e gli editori sammarinesi dell'elegante e curato libro sulla cultura contadina che non c'è più. Paesaggi e luoghi, volti e fatiche, nelle CASE DEL CUORE riempite dell'amore di FRISONI per un mondo scomparso già sul finire del secolo scorso con lo sviluppo industriale e tecnologico. Artista poliedrico che ha lavorato in modo versatile in vari campi tra pittura, fotografia e poesia, sulla tradizione popolare sammarinese e romagnola. Architettura rurale e luoghi dimenticati in immagini e racconti dell'autore per i nostri REGGENTI. I Capi di Stato hanno apprezzato “l'anima autentica, la passione e la conoscenza del territorio” di GIANCARLO FRISONI, noto per la sua partecipazione alla Biennale di Venezia e a varie mostre d'arte moderna internazionali in rappresentanza della Repubblica con le sue antiche radici.

fz