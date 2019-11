FROZEN RSM: al CineConcordia il Classico Disney

Dopo il successo planetario del 2013 (il primo Frozen nasce dalla “Regina delle nevi” di Andersen e vince un oscar) tornano con la pace ad Aredelle i personaggi ormai diventati Classici Disney. In Italia è la simpatia di Enrico Brignano (c'è anche regina Elsa-Serena Autieri, la sola a riconoscere il canto della foresta) è il presentatore RAI a trascinare la compagnia, verso nord nel nuovo regno d'autunno, doppiando OLAF con la carica creativa e stralunata molto nota al pubblico televisivo. Musiche sorprendenti per tutti i gusti adatte a genitori e bambini. Film più dark e maturo ma tenero con una animazione più curata - scrivono i critici statunitensi dopo la visione newyorkese. Come sempre attenti alla sigla di coda e ai nuovi credits, in scenette divertenti, tra i titoli e le grafiche: non alzatevi e soprattutto non scappate via anche a luci accese rimanete.

