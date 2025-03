Fulgor: Valerio Mastandrea presenta "Nonostante", una storia d'amore unica

Film d'apertura della sezione “Orizzonti” alla 81° Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia, “Nonostante” racconta una storia d'amore che stravolge le vite di due pazienti ricoverati nello stesso ospedale. Valerio Mastandrea, in questa occasione nei panni di regista e attore, interpreta un uomo che vaga dentro e fuori un ospedale. La particolarità è che quell'uomo è in coma e mentre il suo corpo giace in un letto ospedaliero la sua essenza gira, parla e si innamora.

"C'era voglia di raccontare come ci si innamorava una volta, ma non nell'epoca. Una volta per noi, quando eravamo ragazzini - racconta Mastandrea - per recuperare quell'impeto, quelle sensazioni che siamo abituati a pensarle passate, impossibili da ritrovare, da recuperare, e invece no".

La parabola del film è surreale e onirica che però affonda le radici nella paura della morte propria e delle persone care, con una particolare dedica per Alberto Mastandrea, padre di Valerio scomparso nel 2023.

Nel servizio l'intervista a Valerio Mastandrea (Attore e regista)