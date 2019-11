COMICS Fumetto: arriva Titano, il primo supereroe sammarinese

Fumetto: arriva Titano, il primo supereroe sammarinese.

Si chiama Titano, come il monte che sovrasta la Repubblica e, sotto un costume bianco e azzurro nasconde la sua identità segreta: Marino Casadei, un giovane e robusto sammarinese appartenente alla Guardia del Consiglio Grande e Generale. Non ha poteri specifici, se non le sue abilità fisiche, ma questo non impedisce alla Reggenza di nominarlo primo supereroe sammarinese.

Titano è un personaggio ideato dallo sceneggiatore Fabrizio De Fabritiis e disegnato da Eduardo Mello per la serie a fumetti "Guardiani Italiani", progetto che punta a far conoscere, attraverso le avventure di supereroi geolocali fortemente legati al territorio di provenienza, gli usi, i costumi e le tradizioni dell'Italia e, in questo caso, di San Marino.

Il supereroe nasce anche grazie a San Marino Comics, che annuncia di rivelare prossimamente maggiori informazioni sul personaggio e sulla collaborazione con "Guardiani Italiani", in vista della prossima edizione del festival del fumetto sammarinese in programma dal 28 al 30 agosto 2020.









I più letti della settimana: