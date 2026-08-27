Fun4All, evento benefico a InPerfetto con Monetta-Pagani per l'Associazione “Vivere Meglio”

La grande musica dal vivo, le eccellenze dell'enogastronomia locale, la mano tesa della solidarietà: è la ricetta tradizionale che Fun4All sceglie di arricchire, portando la Cena Concerto di beneficenza in quello che è ormai un punto di riferimento ed esperienza di inclusione lavorativa - il progetto InPerfetto della Cooperativa InVolo con il supporto dell'Ente Cassa - nel cuore di Faetano.

“Abbiamo fatto cinque edizioni – spiega Roberto Moretti, Direttore artistico di Fun4All - da quest'anno l'idea era di fare una cosa un pochino più piccola, un po' più intima. Abbiamo colto l'occasione con l'apertura di InPerfetto qui a Faetano, che è stata una cosa che ha ridato vitalità al Castello e io credo a tutto San Marino, per il tipo di progetto sociale che è questo bar ristorante. L'idea era di riuscire a fare un evento, coinvolgendo InPerfetto e la piazza qui davanti al locale - lo vedete - con il Monte. E' una fotografia”.

Il ricavato dell'evento andrà all'Associazione Sammarinese dei Diabetici “Vivere Meglio”: “L'idea importante, quando ci siamo costituiti – spiega il Presidente, Riccardo Venturini - è stata quella di chiamarla 'Vivere Meglio', perché abbiamo pensato che il diabete ci avrebbe accompagnato per anni. E soprattutto oggi che stanno scoprendo il diabete anche con i bambini, l'idea che un bambino potrebbe vivere anche fino a 60-70, non ci sono più dei limiti legati all'età... Ci rende felici di pensare che le condizioni, che la medicina, che anche le altre forme di trattamenti, integratori e altro, accompagnano la nostra salute nel benessere”.

Buffet Gourmet con lo chef di InPerfetto Davide Bruno e il menu preparato dai ragazzi, valorizzando i prodotti della terra, dalle pietanze ai vini della Cantina San Marino. E tutto sammarinese è anche il duo composto da Valentina Monetta e Lorenzo Pagani, già insieme in numerose collaborazioni artistiche nella scena italiana e internazionale. In uno show elegante, reinterpretano brani culto della musica soul, funk, R&B, bossa e swing. E una terza star inedita: per la prima volta in 15 anni di attività ed eventi per la Fun4All, anche uno strumento acustico sul palco, un pianoforte a mezza coda per una atmosfera ancora più intensa.

Nel video, le interviste a Roberto Moretti – Direttore Artistico Fun4All e a Riccardo Venturini, Presidente Associazione Sammarinese dei Diabetici “Vivere Meglio”









