"Fuori di testa" il film di Mainetti

"Freaks out"

Mainetti è il regista di “Jeeg Robot” (e si vede) alla seconda prova filmica con un kolòssal all'italiana coprodotto e distribuito anche dalla Rai. Mezzi produttivi europei, imponenti messinscène, effetti speciali, ricostruzioni storiche e tanta ironia da “Armata Brancaleone” geniale in commedia all'italiana. Pelicola semplice e popolare come un romanzo d'avventura. I FREAKS non sono altro che fenomeni da baraccone di un piccolo circo sporco e disgraziato in piena Seconda Guerra mondiale nella Capitale. Tutti fuori (di testa) in giro per la città a dar di matto fanno impazzire i nazi-fasci e non solo... ( che li considerano bizzarrie o scherzi della natura da utilizzare a scopo bellico tipo gli Avengers) perché i superpoteri come gli americani della Marvel ce li hanno davvero! Una famiglia circense alla prova di sopravvivenza protagonista Matilde (Aurora Giovinazzo) anima della lettura femminile disincantata della storia e di vita.

