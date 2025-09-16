Futuristi e Futuriste

Il manifesto futurista del 1909 conteneva tutte le istanze di cambiamento socio-culturale e artistico giunte fino al '68: “Caffeina d'Europa” - scrivevano al tempo. CAFFEINA DEL MONDO è un'estensione del titolo degli autori Guerri-Spano per un movimento che raggiunse altri continenti dalla Russia fino al Giappone.



Pervadeva tutto, dalla moda alla sessualità, anticipando di fatto le istanze estetiche del femminismo (Benedetta moglie di Marinetti era una meteora-donna anche per gli stessi futuristi, ad esempio). Il Futurismo cambiò i rapporti tra arte e società fino a noi.









