G. Gadot: Una donna delle meraviglie

Gal Gadot con la sua DONNA DELLE MERAVIGLIE della Warner ha fatto molto meglio di TENET. Come sempre anche al cinema le donne hanno una marcia in più, volano... 16 milioni di dollari tra una sala e l'altra a singhiozzo e saltabecco non è poco vista la possibilità dello streaming mondiale (dopo quello in simultanea solo su HBO Max USA) fa ben sperare la nuova distribuzione internazionale di massa a venire come per il vaccino nel 2021. Sale e piattaforme in sinergia tenendo d'occhio l'impero Netflix, anzi, assecondandolo può dare frutti insperati verso il NUOVO CINEMA di ritorno in PARADISO... WW84 è a tutti gli effetti un ibrido in potente progressione oltre il prototipo, ormai.





Costato 200 mln di dollari puntava al miliardino... ma con meno di un terzo delle sale statunitensi aperte l'incasso di 85 mln è notevole visto che nolan si è fermato a 9 mln. La voglia di cinema in presenza cambia ma permane per tutte le generazioni. La 7^Arte ce la farà tra mille difficoltà il cinema comunque ci sarà ancora. A125 anni dai Lumière torneremo in sala per curiosità e ritroveremo l'amore che non muore.

fz