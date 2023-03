EMILIA ROMAGNA TEATRO "Gabbie e libertà" in un acquerello israeliano Al Comunale Pavarotti-Freni di Modena la prima assoluta di “ABOUT BIRDS” opera multimediale di Yuval Avital con l'Ensemble Meitar

Una performance per archi e proiezioni parallele, sonore e visuali, sull'isolamento. Azioni multimediali registrate a Zocca di Modena. In collegamento a distanza mediante la rete attori e danzatori in residenza artistica guidati dal musicista contemporaneo Yuval Avital. Il compositore israeliano collabora con una equipe di scienziati e studiosi dell'ambiente sul progetto BIRDS (mondi animale, vegetale e umano). Le sue 'dimostrazioni' sono andate in scena al Centro Pompidou parigino, Palazzo Reale Milano e al Palace a Sintra portoghese. Il lavoro creativo su GABBIE E LIBERTÀ ricorda il PURIM (Carnevale ebraico) descritto da acquerelli ornitologici in un diario sulla natura abbandonata a sé durante il lockdown (specchio di noi stessi).

