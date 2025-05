EUROVISION Gabry Ponte ai fan di San Marino: "Sono carico e darò il massimo, fate il tifo per me" L'artista, che rappresenterà il Titano allo Eurovision, si prepara alla prima semifinale del 13 maggio

Carica ed emozione. Gabry Ponte si prepara alla gara e a far ballare l'arena dello Eurovision Song Contest con la sua Tutta l'Italia. Appuntamento: martedì 13 maggio a Basilea, in diretta su San Marino RTV. Nei giorni scorsi le prime prove sul palco. L'artista non nasconde la felicità per il risultato. "Sono veramente contento di quello che abbiamo preparato", afferma Gabry Ponte nell'intervista andata in onda all'interno della trasmissione Road to Eurovision. "C'è una bella energia - aggiunge - lo show è di alto livello e ho buone sensazioni". "Sono gasato e agguerrito - aggiunge l'artista, parlando delle emozioni provate in questi giorni - e lo spirito è positivo".

Lo Eurovision è anche pre-parties: concerti ed eventi speciali per unire gli artisti e i fan. "Sono andati molto bene - spiega - e sono stati un primo banco di prova per noi". Insieme agli altri artisti, "abbiamo per le prime volte provato a fare i pezzi dal vivo. Gli ultimi due parties sono stati pazzeschi. Ti danno la possibilità di incontrare i fan", oltre alla realizzazione di interviste e promozione.

Ci sono artisti con i quali Gabry Ponte ha legato di più? "Mi è capitato di parlare con Melody, la cantante della Spagna - spiega - ed è molto carina. Il suo pezzo è molto bello. Poi il ragazzo dell'Australia (Go-Jo, nda)". Ai parties "si respira un'aria di amicizia, anche se in realtà non ci conosciamo. E' come se ci conoscessimo da tanto".

Un messaggio per i fan di San Marino? "Sono carico come sempre, anzi più di sempre. Sono molto motivato e darò il massimo. Fate il tifo per me: anche se a distanza, mi tiene alto il morale".

Nel servizio l'intervista integrale a Gabry Ponte

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: