#EUROVISION2025 Gabry Ponte chiude all’ultimo posto all’Eurovision 2025. Trionfa l’Austria Vince JJ con "Wasted Love". Con “Tutta l’Italia”, il DJ non migliora il record storico del Titano ma conquista comunque il pubblico dell’arena.

Gabry Ponte chiude all’ultimo posto all’Eurovision 2025. Trionfa l’Austria.

L’Eurovision Song Contest 2025 se lo aggiudica l’Austria. JJ vince l'edizione 2025 con "Wasted Love", totalizzando 436 punti.

Si chiude invece con un 26° posto l’avventura eurovisiva di Gabry Ponte per San Marino. Il celebre DJ e produttore, in gara con il brano “Tutta l’Italia”, non è riuscito a superare il record del Titano, fissato al 19° posto da Serhat nel 2019, ma ha comunque lasciato il segno nella finale dell’Eurovision Song Contest 2025.

L’esibizione, accolta con entusiasmo dal pubblico presente nella St. Jakobshalle, ha mescolato atmosfere da club con sonorità italiane tradizionali, rendendo lo show penultimo in scaletta – con codice televoto 25 – uno dei più coinvolgenti della serata.

Dopo la vittoria al San Marino Song Contest, la partecipazione di Gabry Ponte ha portato nuova attenzione mediatica sulla Repubblica, confermando ancora una volta quanto l’Eurovision possa essere vetrina internazionale anche per i Paesi più piccoli.

Il risultato finale non entra nella storia dei piazzamenti sammarinesi, ma l’esperienza di Ponte resta una delle più riconoscibili e apprezzate dal pubblico. Un’occasione di grande visibilità per San Marino.

Salgono sul podio anche Israele, premiato particolarmente dal voto popolare, e l'Estonia. Apprezzato Lucio Corsi che, con la sua "Volevo essere un duro", termina in quinta posizione.



[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: