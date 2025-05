Gabry Ponte conquista Basilea: "Ora ci concentriamo sullo show, sarà una festa"

Nel servizio l'intervista a Gabry Ponte e le aspettative del capo delegazione di San Marino Alessandro Capicchioni

Sale la febbre da Eurovision Song Contest. A Basilea si entra nel vivo di una giornata di prove importante: alle 21 quella che prevede anche il voto delle giurie. Gabry Ponte salirà sul palco per far ballare il pubblico con Tutta l'Italia.

Prove che arrivano all'indomani del tradizionale Turquoise Carpet: la parata che, quest'anno, è stata rivisitata in modo originale. Gli artisti hanno sfilato a bordo di tram d'epoca, prima di arrivare nell'area interviste. Gabry Ponte è stato accolto da una folla di fan e curiosi che cantavano in coro il pezzo con il quale rappresenterà San Marino alla gara eurovisiva.

"Sono stati pazzeschi - commenta l'artista - ballavano, cantavano tutti la mia canzone ed è stata un'emozione incredibile. Mi hanno fermato anche un molti di ragazzi per la strada, provenienti da altri Paesi, e abbiamo fatto due chiacchiere. C'è veramente molto affetto". Quali aspettative per la prima semifinale? Nessuna aspettativa, spiega il dj. "In questo momento - dice - la mia priorità è concentrarmi sullo show. Sarà una festa".

Il contest partirà con la prima semifinale di martedì 13 maggio, dalle ore 21, in diretta su San Marino RTV, con il commento di Gigi Restivo e Anna Gaspari.

