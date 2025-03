Un'anteprima dall'intervista a Gabry Ponte a Viceversa, in onda stasera alle 21 su San Marino RTV

Questa sera spazio alla musica su San Marino Rtv, con una puntata speciale di "Road to Eurovision" sul San Marino Song Contest, dalle ore 21. In studio con Mauro Torresi i protagonisti dell'evento, insieme a immagini e interviste inedite dal backstage, per rivivere le emozioni della serata. All'interno anche l'intervista esclusiva a Gabry Ponte (nel video un'anticipazione).