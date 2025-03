Gabry Ponte in diretta lunedì per i dati del San Marino Song Contest: attesa per Eurovision

Sale la febbre per Eurovision Song Contest, in scena dal 13 al 17 maggio, a Basilea, in Svizzera. E mentre i social si scaldano e i bookmakers scommettono, Italia e San Marino – quotate rispettivamente al 12° esimo e 16° posto finale – assaporano il gusto dell'attesa, con la sfida che si fa più vicina dopo la pubblicazione del “running order”, l’ordine di esibizione dei concorrenti delle due Semifinali.

37 i paesi in gara, con i primi 10 classificati di ciascuna serata che accederanno alla finale di sabato 17 maggio. Come di consueto, i Big 5 (Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito) e il Paese ospitante, la Svizzera, sono già qualificati alla giornata conclusiva, ma prenderanno comunque parte alle semifinali con esibizioni fuori concorso.

Gabry Ponte e il brano “Tutta l’Italia” salirà sul palco in rappresentanza del Titano nella prima semifinale, martedì 13 maggio. Si esibirà in posizione numero 11, subito dopo l’Azerbaigian e prima dell’Albania. Il pubblico italiano potrà esprimere il proprio voto anche per lui. L'Italia, nella prima semifinale, sarà protagonista anche con Tommy Cash e il suo "Espresso Macchiato" in rappresentanza dell'Estonia e con Lucio Corsi che si esibirà fuori concorso per il Belpaese con la canzone – seconda classificata a Sanremo - “Volevo essere un duro”. Ad aprire la serata di martedì 13 sarà l’Islanda mentre Cipro chiuderà le danze. La seconda semifinale, prevista per giovedì 15 maggio, sarà invece aperta dall’Australia e chiusa dalla Finlandia.

Lunedì mattina alle 11 Gabry Ponte si collegherà durante la conferenza stampa che diffonderà i dati ufficiali di ascolto e di ritorno mediatico del San Marino Song Contest dell'8 marzo. Presenti il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati, il Direttore di San Marino RTV Roberto Sergio, il Direttore artistico del San Marino Song Contest Massimo Bonelli e Denny Montesi di Media Evolution. Ci sarà anche Senhit, in qualità di 'Eurovision Ambassador' per San Marino. Nell'occasione si guarderà all'appuntamento di maggio e verranno anche illustrate le principali novità del palinsesto di San Marino RTV, relativamente al secondo trimestre 2025.