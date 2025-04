Gabry Ponte: “Portare i colori di San Marino sul palco dell'Eurovision è un onore incredibile”

Con la bandiera di San Marino stretta tra le mani e l’adrenalina dell’Eurovision che sale, Gabry Ponte è pronto a conquistare il grande palco europeo. Dopo aver ricevuto il simbolo ufficiale dai Capitani Reggenti, l’artista parla senza filtri della responsabilità, dell'orgoglio e dell'energia che sta mettendo in uno show pensato per sorprendere. Tra emozioni intense, spirito di squadra e un pizzico di mistero, Gabry Ponte si prepara a far vibrare tutta l’Europa al ritmo della sua "Tutta l’Italia".

Cosa hai provato nel ricevere ufficialmente la bandiera di San Marino dai Capitani Reggenti? Un momento simbolico, immagino, anche dal punto di vista personale.

Ricevere ufficialmente la bandiera di San Marino dai Capitani Reggenti è stato un momento davvero simbolico, ma anche qualcosa che va oltre la forma. È stato un gesto carico di significato, che mi ha riempito di orgoglio e che porterò sempre con me. In quell’istante ho avvertito un senso profondo di responsabilità, di fiducia e una grande gratitudine verso chi mi ha sostenuto fino a qui.

Durante l’udienza hai detto che "qualunque sia l’esito, sarà sempre un onore rappresentare San Marino". Cosa significa per te salire sul palco dell’Eurovision con questi colori?

Portare i colori di San Marino sul palco dell'Eurovision è un onore incredibile. Per me, significa rappresentare un Paese con una cultura e una storia straordinarie da raccontare al mondo. È un’emozione intensa, ma anche una motivazione fortissima per dare il massimo e onorare fino in fondo questa opportunità unica.

Dopo la vittoria al San Marino Song Contest, come è cambiata la preparazione per l'Eurovision rispetto alle esibizioni precedenti? In cosa si distinguerà la performance di Basilea rispetto a quelle viste a Sanremo o a San Marino? Cosa puoi anticiparci dello show?

Preferisco non svelare nulla e lasciare un po’ di mistero… ma posso dirti che stiamo preparando uno show con il cuore, e speriamo davvero che vi piaccia!

Hai rivelato che la performance sarà "rivoluzionata", ma senza tradire l’essenza di "Tutta l’Italia". Come hai lavorato per mantenere questo equilibrio?

Per me il segreto è innovare senza snaturare. Ho sempre cercato di rinnovarmi, ma rimanendo fedele alla mia identità artistica. Anche questa volta sarà così: cambieremo qualcosa, ma senza perdere l’anima di "Tutta l’Italia".

Il mistero delle voci mascherate continua ad affascinare. Cosa rappresentano per te quei volti nascosti e pensi che questo elemento potrà incuriosire anche il pubblico europeo?

Le maschere creano sempre mistero, e questo è ciò che le rende affascinanti, soprattutto nella musica. Dietro le maschere si nascondono diverse anime della cultura italiana, tra tradizione e contraddizione. Credo che questo elemento di mistero possa affascinare anche il pubblico europeo, perché stimola la fantasia e lascia spazio all’interpretazione personale.

Portare "Tutta l’Italia" a San Marino e ora all'Europa è anche un messaggio forte: quanto conta per te il legame tra musica, identità e appartenenza?

Per me, musica, identità e appartenenza sono temi profondi che si intrecciano naturalmente. "Tutta l’Italia" nasce dal desiderio di condividere un sentimento collettivo, in modo aperto e inclusivo. La musica ha questa forza: riesce a parlare a tutti, pur partendo da un punto preciso. Se anche solo una persona si sente rappresentata o coinvolta, vuol dire che abbiamo toccato qualcosa di vero.

L'Eurovision è noto per essere imprevedibile. Con quale spirito affronti questa sfida: più entusiasmo, più determinazione o un mix di entrambi?

Affronto questa sfida con un mix perfetto di entusiasmo e determinazione. Da una parte c’è l’emozione di vivere un’esperienza unica, dall’altra la voglia di dare tutto per rappresentare al meglio questo percorso.

Dopo Basilea, ti aspetta un San Siro già sold out a giugno: quanto ti carica sapere di avere questi grandi appuntamenti uno dopo l’altro?

Questi mesi sono stati incredibili. Ogni appuntamento rappresenta un traguardo importante e una spinta a fare sempre meglio. Avere davanti eventi così grandi, uno dopo l’altro, è una carica continua e mi motiva a dare il massimo, tappa dopo tappa.

Se dovessi scegliere una parola per descrivere la tua preparazione all'Eurovision 2025, quale sarebbe? E perché?

"Team": è la parola che meglio descrive la mia preparazione all’Eurovision 2025. Perché dietro ogni grande performance c’è un gruppo di persone che lavora con dedizione, competenza e passione. Avere un team preparato, affiatato e focalizzato sullo stesso obiettivo fa davvero la differenza e ti mette nelle condizioni di raggiungere il miglior risultato possibile.

Sarà un Eurovision particolarmente italiano: tu, Lucio Corsi, Tommy Cash (con "Espresso Macchiato") in gara per l’Estonia, a cui aggiungiamo anche Michelle Hunziker come conduttrice. È il segno che la cultura italiana ha ancora una certa rilevanza nel mondo?

La cultura italiana ha sempre avuto un impatto forte e riconoscibile nel mondo, e continua ad esserlo anche oggi. Vedere così tanta Italia rappresentata all’Eurovision è un bel segnale: dimostra che la nostra creatività, il nostro stile e la nostra musicalità restano punti di riferimento capaci di parlare a pubblici diversi e lontani.