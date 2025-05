ESC 2025 Gabry Ponte pronto per Eurovision: "Sono gasato, c'è una bella energia e lo show sarà di alto livello" Dall'artista, che rappresenterà San Marino a Basilea, le emozioni e le aspettative dopo le prime prove sul palco

Pochi giorni e Basilea diventerà la capitale della musica con lo Eurovision Song Contest, dal 13 al 17 maggio. San Marino si prepara a far ballare l'Europa con Gabry Ponte e la sua Tutta l'Italia. Il dj salirà sul palco nella prima semifinale, in una gara molto competitiva, insieme a Paesi importanti, su tutti la Svezia, favorita per l'edizione 2025.

Quella sera ci sarà anche l'Italia con Lucio Corsi e, per l'Estonia, Tommy Cash, divenuto celebre con Espresso Macchiato. A Basilea Gabry Ponte ha già fatto le prime prove, con un nuovo concept. Pubblicate alcune foto. Luci pulsanti, graffiti digitali, vestito d'argento per lui. Sul palco i cantanti mascherati Andrea Bonomo ed Edwyn Roberts, il corista e i musicisti. Niente ballerini. Spazio, invece, allo spettacolo pirotecnico.

"Sono gasato, sono agguerrito", dice l'artista intervistato da Rtv. "Lo spirito è positivo e sono contento di quello che abbiamo preparato: c'è una bella energia e lo show è di alto livello. Ho buone sensazioni". Questo un piccolo estratto dell'intervista che andrà in onda, integralmente, la sera di giovedì 8 maggio su San Marino RTV all'interno di Road to Eurovision.

In Svizzera il programma ufficiale si aprirà domenica 11 maggio con il Turquoise Carpet e la sfilata dei cantanti; 13 e il 15 le semifinali e il 17 maggio la finalissima. Serate trasmesse in diretta su San Marino RTV, con il commento di Gigi Restivo e Anna Gaspari.

Nel servizio l'intervista a Gabry Ponte

