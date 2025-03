#SANMARINOSONGCONTEST Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest Una serata di emozioni e musica: Gabry Ponte rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest con la canzone "Tutta l'Italia"

Gabry Ponte ha conquistato il San Marino Song Contest con la canzone "Tutta l'Italia", ottenendo così il diritto di rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2025 di Basilea.

Oltre al premio principale, durante la serata sono stati assegnati diversi riconoscimenti speciali:​

Premio della Critica : Pierdavide Carone

: Pierdavide Carone Premio San Marino RTV Ludovico Di Meo : Angy Sciacqua

: Angy Sciacqua Premio Una Voce per San Marino: The Rumpled

Ad inizio serata Al Bano ha ricevuto il Premio alla Carriera da parte del Segretario di Stato Federico Pedini Amati.



Collaborazioni e novità dell'edizione 2025

Questa edizione ha segnato una svolta significativa per il festival, grazie alla collaborazione con Rai Italia, RaiPlay, Rai Radio2, RaiPlay Sound e in DAB+ tramite Media Dab, per la trasmissione dell'evento. La direzione artistica è stata affidata a Massimo Bonelli, con l'obiettivo di offrire una nuova identità al concorso e ampliare la sua visibilità. Il team ha incluso Cristiano D’Alisera alla regia e Marco Calzavara per la scenografia.

Per tutta la serata l'hashtag #SanMarinoSongContest è stato in trend topic su X, così come diversi artisti. Migliaia le interazioni sui profili Instagram, TikTok e Facebook di San Marino Song Contest e San Marino Rtv

