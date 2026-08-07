ARTE Galleria Montale, da ferrovia a sito d'avaguardia Nuovo appuntamento di "Ci vediamo in Galleria..." con le giovani ricercatrici Zoffoli e Valli Casadei

Un luogo simbolo del patrimonio sammarinese torna a parlare alla comunità attraverso gli occhi di due giovani studiose. Al Giardino dei Liburni è andato in scena il terzo appuntamento di “Ci vediamo in Galleria...”, progetto nato per restituire al pubblico i lavori di ricercatrici e tirocinanti nell’Archivio Performativo della Galleria Nazionale.

Al centro dell'interesse di Sofia Zoffoli e Rossella Valli Casadei, un unico sito: Galleria Montale, tunnel ferroviario divenuto negli anni anche spazio per l'arte contemporanea. Le studiose, entrambe sammarinesi, hanno scavato tra i documenti per riportare alla luce un passato condiviso ma ancora poco conosciuto.

Nella sua ricerca, Sofia Zoffoli ha ricostruito la metamorfosi della Galleria Montale, culminata con la recente riqualificazione dell'area dell'ex stazione ferroviaria e l'inaugurazione del trenino bianco azzurro.

Zoffoli spiega di aver indagato “le molteplici identità che ha assunto la Galleria nel corso del tempo: innanzitutto come infrastruttura della ferrovia elettrica Rimini-San Marino, poi come rifugio durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e infine come luogo di arte contemporanea”. Secondo la studiosa, oggi guardiamo a Galleria Montale anche come “luogo di valorizzazione per future ipotesi legate al turismo, come si vede dalla recente inaugurazione del prolungamento di 140 metri che ha finalmente riportato il treno sul piazzale della stazione”.

Dell'importanza della Galleria Montale nel panorama artistico d'avanguardia si è occupata Rossella Valli Casadei, che ha indagato il contributo di uno degli artisti italiani più influenti nel panorama contemporaneo nel contesto del primo evento di arte pubblica realizzato a San Marino. Le sue ricerche sono confluite nella sua tesi: “La mostra Provoc’Arte, Provo Carte, Provocar Te del 1991: Maurizio Cattelan a San Marino”. “Il focus – racconta Valli Casadei - è sull'intervento artistico site specific di Maurizio Cattelan, visibile ancora oggi in Galleria Montale nonostante i problemi di conservazione. È fruibile a tutti e fa parte della storia dell'arte contemporanea di San Marino”.

E poiché non c’è rigenerazione senza conoscenza, l'attività di queste giovani studiose smette di essere pura ricerca accademica per diventare patrimonio di un'intera comunità.

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