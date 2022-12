SAN MARINO Galleria Nazionale: visite guidate gratuite per 'Altana' di Stefano Arienti e la lecture di Fabio Cavallucci In occasione delle Festività speciali iniziative per visitare nella sua interezza e in profondità la mostra

Galleria Nazionale: visite guidate gratuite per 'Altana' di Stefano Arienti e la lecture di Fabio Cavallucci.

Domenica 18 dicembre 2022 e domenica 8 gennaio 2023 dalle ore 14 alle 18 si terranno speciali visite guidate (gratuite) alla Galleria Nazionale San Marino, per visitare la mostra "Altana" di Stefano Arienti. Un percorso attraverso "Gocce" presso le Antiche Cisterne di Palazzo Pubblico, "Castello" alla Ex Galleria Ferroviaria Il Montale e la mostra personale di Arienti alla Galleria Claudio Poleschi Arte Contemporanea.

Mercoledì 21 dicembre ore 18, invece nella Galleria Nazionale si terrà la lecture di Fabio Cavallucci, critico d’arte contemporanea, curatore della mostra "Altana", intitolata "Stefano Arienti nel panorama artistico degli anni '90". (Per info e prenotazioni dalle ore 9 alle 16.30, tutti i giorni feriali e festivi tranne 25 dicembre e 1 gennaio). L'evento promosso e organizzato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, degli Istituti Culturali – Musei di Stato – Galleria Nazionale di San Marino, è nato da Claudio Poleschi Arte Contemporanea.

Il progetto raccoglie una serie di interventi diversi, precisi e meditati, in cui l’artista rivisita tecniche e metodi sviluppati nel corso della sua carriera e rilancia il suo interesse per l’intervento negli spazi pubblici, rinnovando la tradizione italiana che ha visto sempre l’arte nascere in chiese e in palazzi piuttosto che in musei. È un’occupazione discreta quella di Stefano Arienti a San Marino, che l’artista ama pensare come l’”altana d’Europa”, dalla cui altezza, la vista del mondo che cambia si allarga, collocando le vicende della cronaca nella dimensione ampia della storia umana.

