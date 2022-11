Galleria nazionale: workshop artistici per gli studenti di tutte le età. Oggi quelli di design dell'Unirsm

Nel video le interviste a Rita Canarezza (operatrice culturale Galleria Nazionale), Olga Barmine (docente del Laboratorio di disegno Unirsm) ed Elia Venturini (designer)

Attenzione al territorio e alle scuole: da sempre l'obiettivo della Galleria Nazionale, che già dall'inizio di ottobre e fino alla fine di gennaio ospita gli studenti di vari istituti e permette loro di partecipare a workshop artistici concordati con gli insegnanti. "Quest'anno già con la mostra di Stefano Arienti - commenta Rita Canarezza, operatrice culturale Galleria Nazionale - abbiamo coinvolto le scuole. Oggi ci sono gli studenti di Design, con cui stiamo facendo un laboratorio di studio sul disegno".

"Gli studenti in questo workshop si concentrano sullo sketching, ovvero il disegno di bozzetti - spiega Olga Barmine, docente del Laboratorio di disegno Unirsm -. Abbiamo invitato un visiting professor, Elia Venturini, che fa un lavoro specifico sul disegno in scala". Gli studenti di design sono chiamati a studiare l'ambiente della Galleria d'arte e farlo loro, riproducendolo in disegni a mano libera sui propri taccuini. "Loro prima assorbono informazioni - aggiunge Elia Venturini, designer -, creando archivi di materiale visivo sui loro quaderni, poi ci sarà un brainstorming dove realizzeremo uno storytelling su quello che hanno visto, per poi realizzarlo in scala maggiore".

Dopo la Galleria Nazionale, il workshop prosegue nelle vecchie Cisterne di Palazzo Pubblico e nella ex galleria ferroviaria Il Montale, seguendo il filo logico della mostra “Altana” di Stefano Arienti, che si sviluppa nei tre spazi.

