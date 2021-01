Gambalunghiana 2021 spazio riminese per tutti

Biblioteca Gambalunga

La sede storica è nel palazzo seicentesco dimora di Alessandro Gambalunga che lasciò la sua libreria ai cittadini primo passo verso la biblioteca pubblica. Oggi è una istituzione nazionale di livello internazionale riconsciuto gioiello storico “per abbondanza e bellezza” (recitavano le cronache del tempo). Oggi conta, per esempio, oltre 280 mila volumi, 80 mila fotografie, e 500 mila negativi accessibili a tutti. La città continua a trasformarsi e la sua biblioteca si adegua insieme ai musei diventano sempre più agenzie educative per gli studenti (docenti e perché no genitori) che soffrono delle limitazioni (spazio-temporali e umane) imposte dalla pandemia: perché gli svantaggiati di prima lo sono ancor più oggi. I bibliotecari della regione lavorano per supportare la DAD (famosa didattica a distanza) con i sogni che solo “le meraviglie della biblioteca” aperta come la GAMBALUNGA rendono reali nell' educazione alla città vero centro del “recovery plan” basato sulla persona ( una forma di sussidiarietà come negli Stati Uniti con i volontari di sostegno alla utenza di ogni età e ceto) .

Interventi filmati di:

ORIANA MARONI Direttrice Biblioteca Gambalunga e MICHELA CESARINI Critica d'Arte