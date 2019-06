Garofalo - Logan in Fumetteria prepara una mostra come in un film

L'idea poliedrica del papà di Jonny Logan, il viserbese ROMANO GAROFALO, con gli organizzatori editoriali è di raccontare un'epoca disegnando in un libro trasposto in una mostra a sua volta arricchita di tavole originali e semi-animazioni del fumetto storico anni Settanta. Il libro curato e scritto da MARIA DELLA MIRANDA è uno studio da vedere e gustare sulla società italiana filtrato dall'ironia dell'autore lungo i 10 anni “che sconvolsero il mondo...”. Satira e comicità commentate in modo critico con la chiave umoristica giusta usata sui personaggi e le star dei 70 in un “simpatico 'teatrino' ” autoirònico tra l'autore e il disegnatore Ghilbert mediato da un cronista di cultura del tempo. JONNY LOGAN è uno spaccato dei nostri vizi con poche virtù, mese per mese in edicola, ha fatto la storia che fa ridere... costume e coscienza (anima persa...) di una società 'dissoluta' e dissolta. fz Intervista con ROMANO GAROFALO Autore e Fumettista