Gassman/Pagliai: In scena per amore

“Una canzone d'amore” shakespeariana nella traduzione di Quasimondo riscritta per la coppia più longeva del teatro italiano. PAGLIAI-GASSMAN 'ribaltati' in scena dai Babilonia, autori veronesi, secondo la prospettiva soggettiva: loro due, il loro amore, e il resto di contorno... il binomio AMORE/MORTE rimane presente anche e nonostante l'età degli storici innamorati cambi. L'amore eterno per una coppia di attori senza tempo. Insieme da 53 anni sulle scene e nella vita hanno commosso il pubblico durante la tournée. Duetti d'amore sulla giostra dei cavallini di legno nella fiera dei cuori bambini (ma loro come attori e coniugi non si pongono il problema dell'età). Icone di una passione totale in “canzoni d'amore” spingono il pubblico a empatizzare con i protagonisti così popolari nel paese. Poeticità e veridicità stanno comodamente insieme in teatro.

