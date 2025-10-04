CINE-EVENTI REGIONE Gaza: una cannonata sui nostri bambini In Emilia Romagna e sul circondario la presentazione de LA VOCE DI HIND RAJAB vincitore a Venezia tra Bologna (Arlecchino), Forlì (Eliseo), e Santarcangelo anche l'incontro con il protagonista MOTAHZ MALHESS

Un fatto quasi una contingenza a Gaza: una bimba di 6 anni rimane intrappolata nella macchina di famiglia colpita da una cannonata. 5 morti tra zii e cugini RAJAB mentre HIND con un cellulare dialoga con la Mezzaluna Rossa nel bel mezzo dell'operazione militare. La comunicazione ininterrotta tra operatori, ambulanza dei soccorritori e lei, è dominante (nel film la regista tunisina KAWTAR ibn HANIYYA utilizza la traccia audio vera!). Intorno, però, la guerra non fa sconti e la rete di mediazioni e controlli dalle due parti rallenta e falsa i tempi. La procedura d'autorizzazione accelera soltanto la morte. L'ambulanza arriva ma muoiono comunque tutti con la bambina anche i bambini di tutte le guerre.



