Gemellaggio: a Palazzo le celebrazioni per il 40esimo anniversario dell'amicizia fra Acquaviva e Froges Udienza reggenziale, questa mattina, in occasione della ricorrenza. Una trentina di persone, dalla cittadina francese, per rafforzare i legami con il Castello di Acquaviva

Gremita la Sala del Consiglio; cittadini delle due comunità, autorità, il gonfalone dei balestrieri. Perché l'amicizia tra Acquaviva e Froges è qualcosa che evidentemente va oltre il gemellaggio. Come sottolineato, in apertura di udienza, dal Segretario di Stato Berti; che ha ricordato l'impatto dell'emigrazione nella storia di San Marino. Relazioni parentali mai interrotte, lasciti importanti. Il Capitano di Castello Enzo Semprini ha parlato di “quattro decenni di intensi e fruttuosi rapporti”, di un “ponte” che collega il Titano alla Val d'Isere. Palese l'entusiasmo del Sindaco di Froges, Olivier Salvetti; che ha fra le altre cose posto l'accento sulla condivisione culturale, volgendo lo sguardo al futuro. Tutto iniziò da una partita di calcio fra le rispettive squadre, ha ricordato Renzo Ghiotti; all'epoca Presidente della Virtus di Acquaviva. Fra gli interventi anche quelli di Nicola Celli – Presidente della comunità dei sammarinesi di Grenoble -, e del Console Onorario Eliane Rastelli. “Un gemellaggio solido – ha detto – perché si è sempre appoggiato su brave persone”; alcune non ci sono più, ha aggiunto. Voce rotta a tratti dalla commozione. Parzialmente a braccio l'intervento della Reggenza; anche per sottolineare il curioso allineamento dei pianeti in questa giornata: 40 anni di gemellaggio, il 60esimo della fondazione della Virtus, che proprio quest'anno ha vinto il campionato; e non ultimo – proprio oggi – il passaggio del Tour de France. Ma soprattutto è stato sottolineato come specie in questa fase si senta tantissimo la necessità di stringere legami; come quello fraterno fra le due comunità, pur geograficamente distanti. Posto l'accento sui valori della Pace, della partecipazione; per costruire una nuova identità comune dei popoli. Oggi l'ennesimo suggello di questa profonda amicizia, con la voglia di rivedersi quanto prima.

Nel servizio le interviste a Enzo Semprini (Capitano di Castello di Acquaviva) e Olivier Salvetti (Sindaco di Froges)

