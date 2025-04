EVENTI REGIONE Generazione "dancing": il mito “Doc in tour” celebra l'ORCHESTRA RITMICA TANGENZIALE E I SUOI RACCORDI a Molinella di Bologna il documento speciale di Enza Negroni sugli orchestrali di Jimmy Villotti

Una decina di vecchi musicisti da balera e night club anni 50/70 in una storica orchestra guidata dal mitico Vilotti (la magica chitarra di Paolo Conte celebrato nella canzone: “Jimmy ballando, ballando”. Nasce, così, nei 2000 la “Ritmica tangenziale” consacrata dai concerti in Cineteca comunale e al Duse. Il documentario di Negroni si avvalle di filmati inediti registati in taverna; e a tavola c'erano, Celso Valli e Marzio Vincenzi: la storia della dancing generation bolognese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: