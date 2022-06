SCUOLA FUTURA 'Generazione lockdown' under 13 si filma "NULLA DI SBAGLIATO" l'educational documentaristico sul lockdown degli studenti delle medie bolognesi promosso dal CIAI, Centro Italiano Aiuto all'infanzia, proposto al Biografilm Festival

Scrittura e cinema prodotti da CINEMOVEL FOUNDATION: le immagini e le storie a scuola e a casa i bambini in età preadolescenziale davanti agli altri si guardano dentro (e fuori) proponendo con lo strumento didattico e divulgativo la generazione 'rinchiusa' dal covid negli ultimi 3 anni. 300 ragazzi in DIARI DEL TEMPO annotano ricordi, sogni e desideri davanti alla telecamera anche nelle loro case. Risultato: in tono teatrale e farsesco “il presente fa un po' schifo” e diventa una sitcom. Uno studente chiamato a parlare della RABBIA la confonde con l'Arabia finché uno per amicizia non lo ferma... geograficamente. Ma non c'è “NULLA DI SBAGLIATO” (nessuno è sbagliato), anzi. Dai LABORATORI SALTACLASSE del progetto #tu6scuola (Con i Bambini Onlus) i registi Barletti e Gianni rigorosamente a distanza hanno testimoniato la vita: gioia e dolore con tutte le difficoltà visto che 3 bambini su 10 sono in famiglia sulla soglia della povertà.

