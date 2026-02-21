TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:34 La traversa salva la Folgore: è 3-2 al Pennarossa e +4 su La Fiorita 19:17 Piano Parallelo: otto indagati, compreso Assen Christov 16:53 Sicurezza, Domenica Spinelli: "Sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine" 14:05 Comites: incontro pubblico sulle ragioni del sì al referendum Giustiza 13:06 Tutto pronto per la cerimonia di chiusura di Milano-Cortina 2026: l'Arena di Verona si fa bella 10:34 Digiuno e salute: l’esperta spiega benefici, limiti e regole per farlo correttamente
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Generazione Z: revolution da divano

LA SPARANOIA di Niccolò Fettarappa in scena con Lorenzo Guerrieri al Petrella di Longiano in rassegna per “Nessun dorma!”

di Francesco Zingrillo
21 feb 2026

Testualmente: siccome non ci sono buone notizie: la sinistra è morta, ed è meglio così. La Generazione Z del “compagno Niccolò” arranca e si dibatte tra repressione e depressione in un'esilarante e sardonica rivoluzione da divano: autoanalisi da lettino psicoanalitico di massa. La SPARANOIA è così un grido soffocato e smorzato da un urlo in gola che fa l'eco solo dentro, fuori niente... dal profondo del pigiama, in fondo al cuore: bolscevico o serial killer? I due qualunque (Niccolò e Lorenzo, appunto) lavorano sulla dinamica del corpo e sull'atletismo sillabico del costrutto 'pantomimico' politico: è ancora la Commedia dell'Arte di Fo-Rame che gravita sul comunismo anni 70. In platea scendono pure due guitti-guerriglieri con tanto di armi ad acqua compressa che vanno spruzzando, qua e là, il popolo inerme.

Poscritto: ma come fa? il compagno Niccolò da comunista vero a chiamarsi Niccolò! con due c come il grande Machiavelli con una sola c... però




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura