SPETTACOLI ROMAGNA Generazione Z: revolution da divano LA SPARANOIA di Niccolò Fettarappa in scena con Lorenzo Guerrieri al Petrella di Longiano in rassegna per “Nessun dorma!”

Testualmente: siccome non ci sono buone notizie: la sinistra è morta, ed è meglio così. La Generazione Z del “compagno Niccolò” arranca e si dibatte tra repressione e depressione in un'esilarante e sardonica rivoluzione da divano: autoanalisi da lettino psicoanalitico di massa. La SPARANOIA è così un grido soffocato e smorzato da un urlo in gola che fa l'eco solo dentro, fuori niente... dal profondo del pigiama, in fondo al cuore: bolscevico o serial killer? I due qualunque (Niccolò e Lorenzo, appunto) lavorano sulla dinamica del corpo e sull'atletismo sillabico del costrutto 'pantomimico' politico: è ancora la Commedia dell'Arte di Fo-Rame che gravita sul comunismo anni 70. In platea scendono pure due guitti-guerriglieri con tanto di armi ad acqua compressa che vanno spruzzando, qua e là, il popolo inerme.

Poscritto : ma come fa? il compagno Niccolò da comunista vero a chiamarsi Niccolò! con due c come il grande Machiavelli con una sola c... però

