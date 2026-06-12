GeografoEsploratori teatrali

Geografo ed esploratore (avventurosi?) si compenetrano ma solo il secondo si mette in gioco per lo stupore e non gli basta la conoscenza vera del primo. In scena il sound elettronico del bassista LAGASH dei Marlene Kuntz in grafica IA di Brancotti-Gaito, oggetti e parole di Bellini. ALEX BELLINI è un esploratore di Sondrio attento al mondo, geografo per necessità del cuore. Voci, suoni e visioni di LUCA SAPORITI ex La Crus, fuori dai percorsi già tracciati. “Il piccolo principe” e Albert Camus ispirano il viaggio teatrale: un mappamondo ventennale sfidato in leggerezza (impermanenza).







