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GeografoEsploratori teatrali

ESPLORATORI O GEOGRAFI? Lo spettacolo di Alex Bellini accompagnato dalle musiche di Luca Lagash Saporiti dei Marlene Kuntz in prima nazionale (13/6) per il Ravenna Festival alle Artificerie Almagià

di Francesco Zingrillo
12 giu 2026

Geografo ed esploratore (avventurosi?) si compenetrano ma solo il secondo si mette in gioco per lo stupore e non gli basta la conoscenza vera del primo. In scena il sound elettronico del bassista LAGASH dei Marlene Kuntz in grafica IA di Brancotti-Gaito, oggetti e parole di Bellini. ALEX BELLINI è un esploratore di Sondrio attento al mondo, geografo per necessità del cuore. Voci, suoni e visioni di LUCA SAPORITI ex La Crus, fuori dai percorsi già tracciati. “Il piccolo principe” e Albert Camus ispirano il viaggio teatrale: un mappamondo ventennale sfidato in leggerezza (impermanenza).




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