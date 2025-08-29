#VENEZIA82 George Clooney: "Questo è il mio festival cinematografico preferito al mondo" La star al Lido per il suo ultimo film, "Jay Kelly" con Adam Sandler. Grande attesa per Julia Roberts, per la prima volta alla Mostra del Cinema

Nonostante la sinusite e la pioggia, George Clooney ha saltato solo la conferenza stampa ma non il red carpet a Venezia, dove presenta "Jay Kelly", film di Noah Baumbach in concorso, in coppia con Adam Sandler. Si tratta di un viaggio cinematografico, fisico e interiore del divo Jay Kelly, interpretato da Clooney, che si mette in discussione. Una storia di fama e vulnerabilità, come spiegano gli stessi protagonisti. Oggi è il giorno di Julia Roberts, uno dei debutti più attesi poiché la diva arriva al Lido per la prima volta nella sua carriera. L'occasione la offre “After the hunt” di Luca Guadagnino, in cui la Roberts è Alma, stimata docente di filosofia che si ritrova ad affrontare un trauma e alcune scelte del passato, quando un collega e caro amico viene accusato di molestie sessuali da una studentessa, una delle più brillanti allieve proprio di Alma.

Nel video le interviste a Adam Sandler e George Clooney

