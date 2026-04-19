Geriatria, all'UNIRSM il Master dedicato alle nuove frontiere della cura

Nel servizio le interviste a Carlo Renzini (Presidente ASGG) e Alberto Pilotto (Segretario EICA)

Prosegue all'Università, in collaborazione con l'Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria, il Master di secondo livello che porta il nome in ricordo di Giancarlo Ghironzi, giunto alla sua quattordicesima edizione, e dedicato a medici e operatori sanitari.

Prese in esame nei corsi di aprile le nuove frontiere della geriatria, in cui l'anziano è messo al centro con tutte le sue eterogeneità.

Le parole di Carlo Renzini, Presidente ASGG: "Ci interesseremo anche delle nuove frontiere della geriatria che si chiamano Geron-tecnologia e che è una nuova alfabetizzazione sanitaria alla quale saremo sempre più abituati a confrontarci, non solo da un punto di vista professionale di medici o di persone nel settore, quindi assistenti sociali, infermieri e quant'altro, ma anche come pazienti o come persone che devono usufruire di questa nuova metodologia".

I più recenti studi sulla cura degli anziani hanno un approccio multidisciplinare e includono tutti gli aspetti rilevanti come la funzionalità, la motilità all'ambito cognitivo, le malattie croniche e la polifarmacoterapia.

I medici, gli operatori sanitari e gli accademici italiani possono da circa un anno contare sulla prima linea guida messa a punto dall'Istituto Superiore di Sanità, un elemento fondamentale per avere strumenti di intervento validati e riconosciuti. Adesso le associazioni come EICA - European Interdisciplinary Council on Ageing - stanno lavorando alla creazione di linee guida europee in modo da uniformare i trattamenti agli anziani.

"Un altro punto fondamentale per progredire nella geriatria è sicuramente il ricorso alla tecnologia" - ha spiegato Alberto Pilotto, Segretario di EICA - "La digitalizzazione permette di acquisire e integrare le informazioni delle diverse componenti della persona anziana, appunto quelle che citavo prima, l'aspetto motorio, l'aspetto cognitivo, l'aspetto funzionale, l'aspetto delle malattie, in maniera integrata e fornire una sorta di indirizzo, noi chiamiamo anche indici di fragilità, che facilitano molto l'orientamento del clinico, quindi del medico, del medico di medicina generale, così come del medico specialista, per identificare delle traiettorie sia in ambito di prevenzione che in ambito di trattamento."

Nel servizio le interviste a Carlo Renzini (Presidente ASGG) e Alberto Pilotto (Segretario EICA)











