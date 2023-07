MARVEL Gessica Notaro supereroina a Disneyland Paris, "simbolo della lotta contro la violenza sulle donne"

Gessica Notaro supereroina a Disneyland Paris, "simbolo della lotta contro la violenza sulle donne".

Gessica Notaro entra nella famiglia della Marvel. La showgirl riminese è stata scelta a Disneyland Paris per rappresentare l'Italia nel progetto #heroup. Si tratta di una mostra fotografica esclusiva del Marvel Avengers Campus che vede come protagonisti 13 "supereroi" nel mondo che si sono distinti per forza, coraggio, generosità e l'abilità di ispirare le persone nella vita di tutti i giorni.



"In Italia, - si legge nel sito ufficiale della Marvel - Gessica è diventata un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne a seguito di un evento personale accaduto alcuni anni fa. Dopo la sua esperienza, la presentatrice televisiva ha dimostrato una notevole resilienza, riprendendo il lavoro e concentrandosi sul raggiungimento dei suoi obiettivi. Più di recente, ha partecipato alla versione italiana di Dancing with the Stars, dove si è classificata al terzo posto. Vestita con un abito su misura rosso e nero, Gessica sta aspettando di essere assegnata alla sua prossima missione di fronte all'ingresso del Campus".



"Non interpreto altro che me stessa. - spiega la showgirl al Resto del Carlino - All'interno del parco e della collaborazione Gessica diventa supereroina per quello che rappresenta nella società". Il suo superpotere è "l'energia. Tutto passa attraverso l'energia: canale per reagire alle difficoltà che la vita mi ha posto davanti. L'energia è il carburante con cui viviamo le nostre relazioni e che utilizziamo in tutto ciò che decidiamo di fare. Con l'energia possiamo cambiare il nostro futuro, renderlo migliore".



"Per me - aggiunge - è stato un grande onore, a maggior ragione da amante della Disney e dei supereroi Marvel". Le sue battaglie non si arrestano. "In questi anni di attivismo - dice - ho potuto appurare che per scongiurare i rischi derivanti dallo stalking, solo un deterrente concreto come la presenza di investigatori privati al seguito e a protezione delle vittime, nonché per un lavoro d'investigazione e raccolta prove a carico degli stalker, sia veramente efficace".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: