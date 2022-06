SPETTACOLO REGIONE Gesù Superstar musicale a Bologna Torna in Emilia Romagna Jesus Christ Superstar al Teatro Europa Auditorium di Bologna il musical nella versione di Massimo Romeo Piparo diretto da Emanuele Friello

Ted Neeley, protagonista del film di Norman Jewison del 1973, sarà in scena a dare volto, voce e sembianze, al CRISTO Superstar musicale già visto da 2 milioni di persone solo in Europa. Frankie Hi-Nrg sarà, invece, un re Erode hip hop. Un cast di 30 artisti (musicisti, cantanti e ballerini) sul lavoro originale di Lloyd Webber e Tim Rice testo e partitura inossidabili e per di più aggiornabili, resi contemporanei dagli autori italiani, sulla figura storica di Gesù tratta dal successo cinematografico anni 70. Dedica finale al popolo ucraìno. Le 39 nerbate iconiche della scena musicale saranno correlate con le nuove e potenti immagini di martiri odierni nel grido di dolore finale del popolo colpito dalla guerra d'invasione russa. Rock anni 70 e musical contemporaneo si fondono in un happening per la pace senza tempo: quella dei cuori.

fz

