Giacobbo: "Racconto San Marino, il primo esempio mondiale di libertà"

Roberto Giacobbo ha ritirato ad Anghiari il Premio Speciale Luca Pacioli. Il conduttore e storyteller ha parlato di "Titano - il segreto della libertà", la miniserie di 5 puntate in onda su San Marino RTV dal 22 novembre.

"Abbiamo necessariamente fatto un sunto, un sunto basato sul tempo, ma anche su alcuni fatti storici. Abbiamo raccontato la storia di San Marino con una serie di elementi storici che possano tracciare una linea del tempo. Però abbiamo fatto in modo che potesse interessare tutti, anche i molto giovani, perché è un racconto per immagini. Abbiamo fatto ricostruzioni storiche, siamo andati nei luoghi, abbiamo dato un incedere particolare con dei droni speciali, proprio perché la storia deve fare buona pubblicità a se stessa e deve far venire la voglia magari di approfondire su un libro. E questo può essere l'inizio per chi vuole conoscere la storia di San Marino. Ricordiamoci che San Marino, non lo devo dire a voi, ma lo posso dire a chi sta guardando in questo momento questa intervista, è il primo esempio mondiale di libertà. Nel 301 d.C. è nata la prima repubblica dove c'era una rappresentanza legata al potere della gente. Ed è rimasto tutto così per più di 1700 anni, grazie all'intelligenza, alla preparazione, alla volontà e all'umanità di chi a San Marino è vissuto, ha comandato e ha portato avanti questo discorso importantissimo".









