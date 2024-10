Gian Maria Volonté nel corso tempo

Al cinema e in streaming grazie a Lucky Red con Quoiat Films VOLONTÉ è un'opera necessaria scritta e diretta da Zippel su un attore imprescindibile per la storia del teatro e del cinema italiani. Unico e proprio per questo modello d'impegno professionale e umano (per i suoi “mille volti”) ancora oggi, e per i colleghi impegnati nello spettacolo d'autore. Talentuoso, magnifico e scontroso, sempre impegnato politicamente: riservato e schierato! Un percorso artistico incredibile in un mosaico storico che passava dai suoi personaggi anni 70: in dialogo con il tempo odierno.