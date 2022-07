Giffoni Festival: viaggio lunare di due fratellini

La Luna di Peter (giovane nerd appassionato dello spazio) è quella pazza della sorellina Anne (tutta pepe e fantasia) che cambiando casa durante la notte scompare... Una avventura galattica che sposta la famiglia sulla luna grazie al salto nel CAMPO STELLATO di Peter che lì incontra l'Uomo del Sonno (un vecchietto narcolettico con un'astronave-macchina del tempo) e Ronzolino ( un maggiolino parlante che per paura si finge morto). Insieme andranno nella galassia a salvare la piccola prigioniera dell'Uomo Luna conquistatore dell'Universo per sconfiggerlo. Un'avventura spaziale tutta tedesca che viene dalla tradizione popolare per bambini basata sul signor ZOOMZEMAN, uno scarabeo che deve recuperare una zampa sottratta da Moon Man.

