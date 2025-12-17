EVENTI REGIONE Giganti e bambini: J. Verne come "Gulliver" di Swift I GIGANTI DELLA PERIFERIA lo spettacolo di strada della compagnia ROYAL DE LUXE con il progetto culturale quinquennale di quartiere a BELLEVUE di NANTES nel film di Daniele De Michele in anteprima all'Odeon di Bologna e su Rai Tre/Geo

La saga itinerante dei giganti torna in Francia dopo 20 anni e diventa un film originale con la fantasmagoria di interventi artistici come un sogno quotidiano a Nantes. Per 5 anni i bambini della periferia crescono con i personaggi teatrali. L'impatto dell'arte sull'immaginario collettivo e la forza pedagogica del teatro di figura dei pupazzi ispirati a Jules Verne sulle nuove generazioni. Un concetto culturale democratico perché le periferie sociali diventino protagoniste rispetto al centro (politico) delle città. “DonPasta” è il regista De Michele, economista, docente e divulgatore multimediale tra tv e web: attivista del cibo...

