FINANZIARE IL TALENTO Ginevra, ballerina sammarinese, fa un appello alle Istituzioni: "una borsa di studio per proseguire il mio sogno" I genitori parlano di costi altissimi per le scuole internazionali. La ragazza a settembre andrà alla PNSD di Cannes con estreme difficoltà economiche

"Io fin da quando ero piccola ballavo sempre in casa, e a un certo punto ho chiesto a mia mamma se potevo fare qualche lezione così per divertimento e quindi ho cominciato alla San Marino Academy Ballet".

La storia di Ginevra Bevitori inizia da qui, da San Marino, la terra dove è nata e che le ha infuso la passione per la danza. Il talento, fin da subito, ce lo ha messo lei, il resto è venuto da sé.

"Quando ho cominciato a San Marino in verità era più appunto un hobby, un gioco che si è evoluto in questa passione che ho tuttora."

La danza ha portato Ginevra all'Accademia di Milano, dove è stata seguita da insegnanti della Scala. Poi, a luglio, la notizia dell'ammissione a una delle scuole di danza più prestigiose d'Europa, il PNSD di Cannes. Adesso, sta partecipando a uno stage intensivo alla Royal Ballet di Londra. Purtroppo però, non si vive di solo talento. Ci sono le spese di trasferimento e per frequentare la scuola, che i genitori di Ginevra non riescono più a sostenere.

L'appello della mamma Mascia: "Man mano che ci si alza di livello i costi sono sempre maggiori. Noi siamo due persone, io e mio marito, abbiamo due lavori normalissimi e il nostro appello oggi è questo. La cosa diciamo giusta sarebbe proprio che lo Stato di San Marino fornisse delle borse di studio che potessero aiutare in questo modo non solo Ginevra ma anche tutte le ragazze che sono nella sua stessa identica situazione. Penso che anche lo Stato di San Marino deve essere fiero dei talenti che crescono, che nascono e crescono qua."

I genitori di Ginevra vogliono profondamente investire su quella che la ragazza definisce la sua ragione di vita. Un appello che vuole arrivare a tutti, e che si fa carico anche degli altri talenti sammarinesi che fanno fatica a spiccare il volo.

"È la mia ossessione, io senza la mia danza non vivrei. Io penso che, non lo so, sono nata per ballare."

Nel servizio le interviste a: Ginevra Bevitori - Ballerina di danza classica; Mascia Garuffi - Mamma di Ginevra

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