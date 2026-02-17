Gino Strada con Germano-Teardo per la pace del cuore

Un duetto contro. Parole e musica di Germano-Teardo per ripudiare la guerra anzi le guerre: tutte quelle che ha visto Gino, anzi, di più. RecitarCantando per la pace (che non è l'assenza di guerre o la non belligeranza). Lo spettacolo è la trascrizione del cuore di un libro semplice scritto sul campo e di getto (momento per momento) da Strada UNA PERSONA ALLA VOLTA, appunto. Pezzi di umanità scomposta ricucita da un chirurgo dell'anima con Emergency, punto su punto, strappo, lacerazioni e ferite: la guerra sulla pelle degli ultimi.