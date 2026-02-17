TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:22 Piano Parallelo: bocciato l'odg di opposizione ma la maggioranza si divide 19:16 Lettera SMG, la smentita del presidente ECF, Sergio Barducci: "Mai sottoscritto un memorandum d'intesa" 19:04 Cinema, prima storica co-produzione internazionale per San Marino 18:16 San Marino Calcio: Ingenito si dimette. Torna Biagioni 17:48 Board of Peace, l'opposizione: "È un attacco all'Onu" 17:43 Gino Strada con Germano-Teardo per la pace del cuore 17:38 San Marino Song Contest: ecco il secondo gruppo di semifinalisti 16:58 L'inseguimento a squadre di pattinaggio dà il 9° oro all'Italia 16:39 Rimini, abusi sulla nipotina di 6 anni: 73enne condannato a 7 anni e 8 mesi 12:49 Piano Parallelo: l'opposizione propone la commissione d'inchiesta in tempi brevi
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Gino Strada con Germano-Teardo per la pace del cuore

LA GUERRA COM'È tratto dal romanzo UNA PERSONA ALLA VOLTA di Gino Strada regia di Elio Germano musiche di Teho Teardo in collaborazione con EMERGENCY all'Asioli di Correggio

di Francesco Zingrillo
17 feb 2026
LA GUERRA COM'È tratto dal romanzo UNA PERSONA ALLA VOLTA di Gino Strada regia di Elio Germano musiche di Teho Teardo in collaborazione con EMERGENCY all'Asioli di Correggio
LA GUERRA COM'È tratto dal romanzo UNA PERSONA ALLA VOLTA di Gino Strada regia di Elio Germano musiche di Teho Teardo in collaborazione con EMERGENCY all'Asioli di Correggio

Un duetto contro. Parole e musica di Germano-Teardo per ripudiare la guerra anzi le guerre: tutte quelle che ha visto Gino, anzi, di più. RecitarCantando per la pace (che non è l'assenza di guerre o la non belligeranza). Lo spettacolo è la trascrizione del cuore di un libro semplice scritto sul campo e di getto (momento per momento) da Strada UNA PERSONA ALLA VOLTA, appunto. Pezzi di umanità scomposta ricucita da un chirurgo dell'anima con Emergency, punto su punto, strappo, lacerazioni e ferite: la guerra sulla pelle degli ultimi.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura