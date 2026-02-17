SPETTACOLI REGIONE Gino Strada con Germano-Teardo per la pace del cuore LA GUERRA COM'È tratto dal romanzo UNA PERSONA ALLA VOLTA di Gino Strada regia di Elio Germano musiche di Teho Teardo in collaborazione con EMERGENCY all'Asioli di Correggio

Un duetto contro. Parole e musica di Germano-Teardo per ripudiare la guerra anzi le guerre: tutte quelle che ha visto Gino, anzi, di più. RecitarCantando per la pace (che non è l'assenza di guerre o la non belligeranza). Lo spettacolo è la trascrizione del cuore di un libro semplice scritto sul campo e di getto (momento per momento) da Strada UNA PERSONA ALLA VOLTA, appunto. Pezzi di umanità scomposta ricucita da un chirurgo dell'anima con Emergency, punto su punto, strappo, lacerazioni e ferite: la guerra sulla pelle degli ultimi.

