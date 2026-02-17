SPETTACOLI REGIONE

Gino Strada con Germano-Teardo per la pace del cuore

LA GUERRA COM'È tratto dal romanzo UNA PERSONA ALLA VOLTA di Gino Strada regia di Elio Germano musiche di Teho Teardo in collaborazione con EMERGENCY all'Asioli di Correggio

Un duetto contro. Parole e musica di Germano-Teardo per ripudiare la guerra anzi le guerre: tutte quelle che ha visto Gino, anzi, di più. RecitarCantando per la pace (che non è l'assenza di guerre o la non belligeranza). Lo spettacolo è la trascrizione del cuore di un libro semplice scritto sul campo e di getto (momento per momento) da Strada UNA PERSONA ALLA VOLTA, appunto. Pezzi di umanità scomposta ricucita da un chirurgo dell'anima con Emergency, punto su punto, strappo, lacerazioni e ferite: la guerra sulla pelle degli ultimi.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy