ANTEPRIMA GIUBILEO Gioacchino da Fiore al cinema IL MONACO CHE VINSE L'APOCALISSE, la storia di Gioacchino da Fiore in un film di Jordan River per l'inizio del Giubileo

Gioacchino da Fiore fondatore dell'ordine florense nel XII secolo dalla tradizione benedettina ai cistercensi in Calabria nel Regno alle crociate. Teologo e abate citato da Dante nel Paradiso (XII canto): “di spirito profetico dotato” che ispirò artisti e pensatori come Montaigne, Hegel, Michelangelo e Joyce. Tra umano e trascendente: apocalittico nel senso di San Giovanni. Approccio teologico ed effetti visivi digitali, fotogrammetria innovativa, per un soggetto che spazia dalla Bibbia alla Divina Commedia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: