Giocare a fare Dio con la plastilina

Playing God

L'opera è una storia nera e ironica da thriller a tinte horror. PLAYING GOD gioca davvero con la realtà piegandola all'immaginazione creativa di tanti autori insieme. Lo short ha già vinto festival e selezioni con premi in tutto il mondo e oggi approda agli Oscar. Animazione d'autore realizzata in stop-motion (Passo Uno artigianale) dai creatori (uomini e donne in studio e laboratorio bolognesi). Lo scultore della storia amalgama e modella varie figure (come fosse Dio) fino alla 815 che vuole autodistruggersi tra le altre copie deformi e abbandonate. Argilla come plastilina color ambra e terra rosso-violacea in carne e umori umanizzati di carta e legno.



